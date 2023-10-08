Британский экс-премьер Борис Джонсон считает, что использование Путиным ядерного оружия стало бы катастрофой для России.

Российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, так как это лишит Россию поддержки со стороны Китая и подорвет остатки доверия к агрессору со стороны россиян.

Такое заявление в интервью NV сделал британский экс-премьер Борис Джонсон, заявив, что это стало бы катастрофой для России. Он добавил, что Путин "был бы сумасшедшим", если бы применил ядерное оружие.

"Это катастрофа для России. Это катастрофа для надежд Путина сохранить поддержку Китая, всех колеблющихся избирателей, индийцев. Страны, которые сейчас ему симпатизируют, сразу же будут отчуждены. И я думаю, что сами россияне были бы крайне напуганы, если бы Путин применил ядерное оружие, потому что они боялись бы репрессий против России", - заявил Джонсон.

Видео дня

Ядерные угрозы Путина

В октябре 2023 года стало известно о том, что в Госдуме РФ подумывают отменить запрет на проведение ядерных испытаний. Поскольку Вашингтон и Брюссель "напали" на Россию, она хочет устраивать ядерные взрывы на своей территории.

СМИ писали о том, что под угрозой - Киев и Варшава. Обезумевший Путин готов нанести ядерный удар.

Пропагандистка Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью. По ее словам, эта опция остается, и она "самая гуманная, самая травоядная".

Президент Украины Владимир Зеленский говоря о ядерных угрозах со стороны РФ отметил, что это "демонстрация не силы, а слабости".

Вас также могут заинтересовать новости: