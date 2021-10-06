В Альянсе считают представителей российской миссии "необъявленными офицерами разведки" РФ.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) решили выслать восемь российских дипломатов из постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

В частности, сообщается, что лидеры НАТО договорились выслать восьмерых российских дипломатов из Брюсселя и упразднить должности еще двух дипломатических работников.

В связи с этим, телеканал сообщает, что соответствующее решение принято в ответ на "зловещую деятельность" России в странах-членах Альянса в последние годы.

Читайте такжеБайден: США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством"Решение касается лишения российских дипломатов аккредитации, которые являются "необъявленными офицерами российской разведки".

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

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Автор: Виталий Саенко