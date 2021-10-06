Сейчас численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек.

Появилась первая реакция Москвы на сокращение российской миссии при НАТО.

Как заявил в комментарии РИА Новости российский сенатор Климов, РФ "без ответа не останется".

"Решение НАТО выслать восьмерых представителей РФ без ответа не останется", – сказал он.

В то же время постпредство России при НАТО отказывалось комментировать журналистам сообщение о выдворении российских дипломатов.

Читайте такжеОпубликованы секретные кадры жутких пыток заключенных в России (видео)Раньше англоязычные СМИ писали, что альянс выслал 8 дипломатов РФ из Брюсселя за "зловещую деятельность" в странах-членах альянса в последние годы.

Эту информацию в пресс-службе НАТО подтвердили российскому агентству ТАСС: "Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые РФ может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации 8 членов российской миссии при НАТО".

Сейчас численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек, теперь она будет сокращена до 10 сотрудников.

Как пишет Коммерсантъ, для Москвы такой шаг стал неожиданностью. В издании отметили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в конце сентября встречался с генсеком НАТО в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, однако там представители альянса ни о чем подобном не предупреждали.

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Автор: Яна Ставская