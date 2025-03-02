Зеленский полагается на собственные инстинкты, а не на систему, и не готов к подчинению.

Конфронтация украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа была неизбежна, поскольку Трамп по сути занял пророссийскую позицию в войне в Украине, а Зеленский не намерен безоговорочно подчиняться.

Как напоминает The Wall Street Journal, Зеленский в начале российского вторжения принял решение противостоять Владимиру Путину. Так, в феврале 2022 года Зеленский разговаривал с рядом мировых лидеров, включая бывшего президента Джо Байдена, которые предупреждали, что Украина будет захвачена в считанные дни, и Зеленскому следует бежать. Однако в то время Зеленский отклонил эти советы и пригрозил уволить любого из своих помощников, кто предложит ему покинуть штаб-квартиру.

"Столкновение двух альфа-самцов"

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Жесткая ссора Зеленского и Трампа в прямом эфире стала причиной самого серьезного разрыва между Вашингтоном и Киевом с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году. Теперь Украине грозит не только прекращение жизненно важной американской военной помощи, но и возможное соглашение США с Москвой, в результате которого Украина окажется в изоляции, в то время как ослабленная санкциями Россия будет возвращаться в мировую экономику.

"Произошло столкновение двух альфа-самцов. Зеленский в этом отношении похож на Трампа - он очень полагается на собственные инстинкты, а не на систему, и не готов к подчинению", - говорит Бартош Чихоцкий, который в первые два года войны был послом Польши в Киеве.

В то же время, пишет WSJ, в каком-то смысле эта конфронтация была неизбежна, учитывая, что Трамп по сути принял путинское видение конфликта, сказав Зеленскому, что ему пришлось пойти на невыгодную сделку, потому что у украинского лидера "не было карт". Этому визиту также предшествовала серия унижений, когда Трамп назвал Зеленского "диктатором", потребовал от него подписать права на добычу полезных ископаемых в стране в качестве компенсации за прошлую помощь, и США проголосовали вместе с Россией и Северной Кореей против резолюции ООН, осуждающей Москву за вторжение в 2022 году.

"Очевидно, что Зеленский не будет безоговорочно следовать за дядей Сэмом. Украина потеряла слишком много крови, а Зеленскому рано или поздно предстоят собственные выборы. Он прекрасно понимает, что если он капитулирует, то будет немедленно смещен", - отметил Чихоцкий.

При этом, по мнению Зеленского и его помощников, мирное соглашение, рассматриваемое Трампом, - прекращение огня без каких-либо американских гарантий безопасности - равносильно капитуляции, учитывая, что Путин нарушил предыдущие соглашения о прекращении огня в 2015 и 2022 годах. и именно попытки Зеленского указать на это во время встречи в Овальном кабинете в пятницу вызвали конфликт, поскольку Трамп настаивал на том, что Путин выполнит данные ему обещания.

Украина способна продолжать борьбу

Как отмечает WSJ, хотя американская поддержка, особенно в области разведки и противовоздушной обороны, жизненно важна, у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать сопротивление в течение нескольких месяцев, возможно, до конца года, даже если оно будет прервано. Военная промышленность самой Украины и ее европейских союзников быстро наращивает мощности.

"Что значит, у нас нет карт? Ситуация на фронте сейчас стабилизировалась", - говорит Александр Мережко, глава комитета по внешним связям украинского парламента. "Часть Курской области [в России] находится под контролем украинской армии. А в Черное море российские корабли боятся заходить".

У украинских военных, находящихся на передовой, этот конфликт также вызвал скорее гордость, чем отчаяние.

"Я горжусь Зеленским, который отстоял нашу честь. Он заступился за наших солдат, чтобы они не погибли просто так", - сказал командир взвода, который носит позывной Жерех.

"Я видел попытки унизить и высмеять президента страны, которая уже три года находится в крови. Это аморальное поведение", - сказал оператор беспилотника по имени Михаил Кудляк.

"Здесь ничего не изменилось. Мы будем продолжать сражаться всем, что у нас есть", - добавил оператор спецназа.

Ссора Зеленского и Трампа - новости

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "совершил большую ошибку", когда начал спорить с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с США, поскольку считает, что нет другой силы в мире, которая способна остановить агрессию РФ.

В то же время в Axios считают, что Трамп одержим вожможностью получить Нобелевскую премию мира и это является "подтекстом" его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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