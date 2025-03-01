Карина Бовсуновская

По словам президента Польши, Зеленский должен договориться о решении, которое сделает Украину безопасной.

Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с США, ведь считает, что нет другой силы в мире, кроме этой страны, которая способна остановить агрессию РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуда добавил, что говорил с Зеленским перед его поездкой в Вашингтон.

"Я передал ему, что, по моему мнению, он должен спокойно вести переговоры с президентом Трампом, и вы должны искать соглашение, общее решение. Необходимо вернуться за стол переговоров. Президент Зеленский должен сесть за него и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной. Мы заботимся о мире, потому что это также наш интерес", - подчеркнул президент Польши.

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По его словам, были разные попытки закончить эту войну, которая началась в 2014 году. В течение этого времени продолжались большие дискуссии, однако из этого ничего не вышло, ведь Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"С тех пор никто не знает, как остановить эту агрессию. Дональд Трамп решил сделать эту попытку. Я не вижу никакой другой силы в мире, кроме США, способной остановить российскую агрессию. Их возможности несравнимы. Я надеюсь, что, по сути, эта политика приведет к тому, что этому будет положен конец", - отметил Дуда.

Переговоры между Зеленским и Трампом - последние новости

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом. По его словам, президент Украины должен найти способ восстановить свои отношения с президентом США и его администрацией.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала администрацию Трампа за конфликт с Зеленским. Она считает, что после этих переговоров началась новая эра безжалостности и беззакония.

"Скандал в Белом доме дал понять, что основанный на правилах международный порядок и сила закона должны как никогда защищаться от могущества сильнейшего. Кто жестокий агрессор, а кто мужественный защитник в этой войне против Украины, кто преступник, а кто жертва - это абсолютно не подлежит сомнению, - добавила она.

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