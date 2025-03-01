Обозреватель Марк Галеотти расписал, чего теперь следует ожидать от Европы и США.

Ссора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом прямо в Овальном кабинете вновь напомнила о самых страшных геополитических сценариях, о которых было упомянуто еще на Мюнхенской конференции по безопасности. Это касается ухода американских военных из Европы, распад НАТО и более тесная идеологическая близость между США и Россией, пишет обозреватель Марк Галеотти в материале The Times.

Он также подчеркивает, что сейчас непосредственную озабоченность вызывает вопрос того, сможет ли Украина продолжать обороняться без поддержки США. Сейчас даже не имеет значения то, была ли преднамеренной ссора с Зеленским со стороны Трампа и его команды.

"Трамп — не тот человек, который позволит оставить безнаказанным такое неповиновение", - отмечает Галеотти. Президент США и вовсе сейчас подумывает о прекращении военной помощи Украине, не объявив за период своего правления ни одного нового пакета поддержки. Он может сохранить существующие обязательства перед Украиной, рассчитанные на ближайшие 6 месяцев, но не обещать больше.

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"Это даст ему возможность вновь поднять вопрос о доступе США к украинским полезным ископаемым — возможно, вернувшись к чему-то более близкому к его прежним, более возмутительным требованиям о возврате 500 миллиардов долларов — а также подготовить предложение о прекращении огня по принципу "бери или уходи"", - добавил обозреватель.

Лидеры стран Европы, в свою очередь, уже выразили Зеленскому поддержку. Но пока это остается лишь словами. Особо важным является то, сможет ли Европа переубедить Трампа в его навязчивой решимости навязать Украине сделку. Ибо если нет, то европейские лидеры будут пытаться извлечь из этого максимальную выгоду и даже значимые гарантии безопасности.

"Учитывая, что, для обеспечения безопасности без поддержки США Европе потребуется как минимум 300 000 военнослужащих и более 200 миллиардов евро ежегодных расходов на оборону", - обращает внимание журналист.

Другие новости в контексте ссоры Зеленского и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что почему переговоры между Зеленским и Трампом не являются "катастрофой". Эксперт отмечает, что Трамп не является решением нашей проблемы, а все то, что он сейчас делает, было прогнозируемо.

Кроме того, в Axios выяснили причины произошедшей ссоры в Белом доме. В частности, два источника, которые непосредственно знакомы с ситуацией, рассказали в комментарии изданию, что советники Трампа попросили команду Зеленского, чтобы на встречу президент Украины прибыл в деловом костюме.

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