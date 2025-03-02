Президент США одержим получением Нобелевской премии мира, а это зависит, в частности, и от того, удастся ли ему закончить войну в Украине, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп годами был одержим возможностью получить Нобелевскую премию мира, что в значительной степени зависит от того, сможет ли он прекратить войну в Украине, пишет Axios. И это, в частности, считает издание, является "подтекстом" его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля в Белом доме.

Отмечается, что тема Нобелевской премии мира все больше влияет на то, как чиновники администрации говорят о президенте в то время, когда он стремится прекратить боевые действия в Украине и Газе.

Так, напоминает издание, в феврале министр финансов Скотт Бессент заявлял, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию за свою работу, направленную на прекращение российско-украинской войны. А Элис Стефаник, номинированная Трампом на пост посла в ООН, использовала недавно свое выступление на Конференции консервативных политических действий, чтобы призвать Трампа получить премию. Министр внутренних дел Даг Бергум и советник по национальной безопасности Майк Волц также делали подобные заявления.

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Между тем способность Трампа получить Нобелевскую премию в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли он прекратить войну в Украине, а взрывная встреча его с Зеленским в пятницу может повлиять на ситуацию, пишет издание.

Axios пишет, что Трамп ранее критиковал Нобелевский комитет за присуждение премии бывшему президенту США Бараку Обаме, который за несколько месяцев своего президентства в 2009 году был награжден за свое стремление сдерживать ядерное оружие и улучшить отношения с мусульманским миром.

В 2019 году Трамп сказал, что он должен получить премию "за многие вещи, если бы они раздавали ее честно, а они этого не делают", говорится в материале.

Издание напомнило, что Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира во время его президентства, в частности это сделали норвежский политик Кристианом Тибринг-Гьедде и шведский политический деятель Магнус Якобссон, но Трамп пока остается без награды.

Недавно конгрессмен Клаудия Тенни выдвинула Трампа на премию за посредничество в подписании "Авраамских соглашений" между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. И он снова не выиграл. Поэтому Трамп остается сосредоточенным на этом.

Когда во время встречи в Овальном кабинете президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в прошлом месяце репортер спросил Трампа, надеется ли он получить Нобелевскую премию мира, если поможет прекратить войну в Газе, американский лидер сказал, что он заслуживает этого.

В этом году Трампа снова номинировали на премию. Профессор Школы права Университета Кейс Вестерн Резерв Анат Алон-Бек в прошлом месяце подала Трампа на получение Нобелевской премии мира. Она утверждала, что Трамп должен получить награду за свою работу над обеспечением мирного соглашения на Ближнем Востоке. Также украинский политик Александр Мережко выдвинул Трампа на эту премию.

Между тем критики внешней политики Трампа говорят, что он не заслуживает этой награды, поскольку непонятно, сможет ли он достичь длительного мира на Ближнем Востоке или между Украиной и Россией. К тому же очевидная приверженность Трампа к России также может иметь влияние на решение норвежского жюри, говорится в материале.

Ссора Трампа с Зеленским: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером об условиях возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

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