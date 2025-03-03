Уже в ближайшее время может состояться второй раунд переговоров американской и российской делегаций, пишет издание.

Из-за ссоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер может раньше встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чем планировалось до этого. Такой сценарий в администрации США обсуждают "за закрытыми дверями", пишет CNN.

Отмечается, что в Москве тем временем растет оптимизм по поводу того, что из-за конфликта между президентами Украины и США переговоры о прекращении войны могут отойти на второй план в пользу потенциально выгодных экономических соглашений между США и Россией.

Издание сообщает, что сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров между американской и российской делегациями, который "может состояться в ближайшее время, возможно, также в одной из стран Персидского залива".

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Представитель Кремля на этих переговорах Кирилл Дмитриев рассказал CNN, что сотрудничество с США может предусматривать "энергетические" сделки, хотя конкретники пока не разглашаются.

Издание напоминает, что были также сообщения о попытках привлечь американских инвесторов к восстановлению российского газопровода "Северный поток 2", который Германия остановила в начале вторжения России в Украину.

Издание отметило, что возможность для США получения огромных прибылей от бизнеса с Россией действительно очевидна, ведь последняя на четвертом месте в мире по размеру запасов полезных ископаемых. И это привлекает президента Трампа, который "известен своей неутомимой погоней за выгодными сделками".

Однако, говорится в материале, происходящее похоже на гораздо большее, чем просто бизнес, - "это фундаментальный перезапуск отношений между США и Россией":

"Сближение с Кремлем ставит под угрозу отношения США с их традиционными союзниками, оставляя Европу один на один с последствиями радикального разворота в мировой политике Вашингтона".

Издание пытается найти ответ на вопрос, почему президент США выбирает Кремль вместо традиционных партнеров Америки. При этом отвергает предположение, что Трамп является агентом Кремля или имеет личные обязательства перед Путиным.

"Возможно, дело в правой идеологической фантазии, что Россия - это естественный союзник США в будущем противостоянии с Китаем, и что ее можно оторвать от ее важнейшего партнера", - говорится в публикации.

В то же время и это предположение издание называет "сомнительными".

Сомнений же не остается в том, подчеркивается, что обычно напряженные, если не откровенно враждебные, отношения между США и Россией, "похоже, входят в новую, радикальную фазу".

Ухудшение отношений между США и Украиной: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

Между тем Зеленский считает, что все еще может спасти отношения с Трампом даже после их ссоры в Овальном кабинете. "Я думаю, что наши отношения будут продолжаться", - сказал он. Зеленский в разговоре с журналистами также отметил, что переговоры должны продолжаться за закрытыми дверями.

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