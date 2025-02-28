Глава государства поблагодарил США за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский после досрочного прекращения встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выступил с первыми комментариями. Об этом глава государства сообщил в сети X.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил:

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"Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого".

Спор Трампа с Зеленским

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после того, как у него произошла эмоциональная с сора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Стоит отметить, что перед камерами Трамп пытался унизить своего собеседника, отпуская оскорбительные замечания в адрес самого Зеленского и Украины, которая подверглась нападению РФ.

В ходе разговора двух президентов Трамп требовал от Зеленского "благодарности" за поддержку в борьбе против России. Он и его вице-президент Дж. Д. Вэнс обвинили Зеленского в "неуважении".

Впоследствии Трамп отстранил Зеленского, написав сообщение в TruthSocial, как раз перед тем, как внедорожник лидера подъехал к портику Западного крыла, чтобы отвезти его.

"Я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах", - написал он.

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