Спутниковый интернет-сервис, принадлежащий SpaceX, жизненно важен для Украины.

США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы вынудить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Этот вопрос подняли американские переговорщики, оказывающие давление на Киев, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Они детализировали, что такая угроза прозвучала в ходе обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

И теперь, как отметил источник, владеющий деталями переговоров, эта угроза снова была озвучена во время встречи спецпредставителя Белого дома по Украине Кита Келлогга и Зеленского.

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"Во время встречи Украине сообщили, что она столкнется с неизбежным отключением сервиса, если не достигнет соглашения по полезным ископаемым", - сказал источник.

"Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... станет огромным ударом", - сказал источник.

Издание напомнило, что Starlink обеспечивает жизненно важное интернет-подключение для украинских военных.

Мелинда Харинг, старший научный сотрудник Атлантического совета, сказала, что Starlink необходим для работы Украины с беспилотниками, ключевой составляющей ее военной стратегии.

"Потеря Starlink изменит правила игры", - сказала Харинг, отметив, что Украина теперь находится в паритете 1:1 с Россией с точки зрения использования беспилотников и артиллерийских снарядов. Украина обладает широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских беспилотников и беспилотников-разведчиков и заканчивая беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Напомним, Маск срочно предоставил тысячи терминалов Starlink Украине, чтобы заменить службы связи, уничтоженные россиянами после вторжения в феврале 2022 года. Однако позже Маск поменял свою точку зрения и ограничил доступ по крайней мере один раз осенью 2022 года.

Соглашение о полезных ископаемых

Зеленский отклонил первоначальный вариант соглашения о добыче полезных ископаемых по причине того, что оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины.

Вчера Зеленский заявил, что команды США и Украины работают над соглашением, и Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения в ближайшее время.

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