Американские военные рассматривают возможность установки западных ракет класса "воздух-воздух" на украинские МиГи.

Источники Politico сообщили, что речь идет о ракетах средней дальности AIM-120, предназначенных для запуска с западных истребителей, таких как американский F-16. В случае успеха, интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" с самолетов.

Отмечается, что процесс интеграции сопряжен с трудностями, поскольку ракета должна быть не только установлена ​​на самолете, но и "разговаривать" с радаром самолета. Основная проблема заключается в том, что американские и советские слишком разные.

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Украинские пилоты в США

Как известно, сейчас двое украинских пилотов находятся на военной базе в Штатах.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что американские специалисты определяют уровень умений украинских пилотов. Также они выясняют, сколько времени может уйти на их обучение, если будет принято решение о поставках истребителей Украине.

В конце февраля заместительница главы Государственного департамента Виктория Нуланд заявляла, что Штаты обсуждают передачу Украине истребителей пятого поколения.

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