Речь идет о предоставлении самолетов в долгосрочной перспективе.

США обсуждают предоставление Украине истребителей пятого поколения (к ним относят больше не изготовляемые F-22 Raptor и F-35 Lightning II).

Это может произойти в рамках удовлетворения ее долгосрочных потребностей, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

"Мы продолжаем обсуждение. Мы рассматриваем долгосрочную противовоздушную оборону. Некоторые страны в Европе заинтересованы в их предоставлении. Это выбор, который им предстоит сделать. Но опять же, это картина, которая меняется, мы видим, что Украине это нужно", – сказала она, комментируя возможность предоставления истребителей 4-го или 5-го поколения.

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Нуланд отметила, что США составляют план помощи учитывая оценки Украины касательного того, какое оборудование и какие тренировки необходимы для следующих шагов на поле боя. Но, подчеркнула она, речь идет не только о подготовке к предстоящей весенней битве, но и о будущем украинских сил.

"Нам нужно сделать так, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы защитить себя от возвращения Путина. Потому что мы видим этот шаг сейчас. … Он просто тратит время на восстановление и подготовку к возвращению. Нам нужно думать о сильной противовоздушной обороне Украины. Мы включим кое-что из того, что мы уже дали, но, возможно, и то, что еще не дали, обучение для этого", – добавила она.

Истребители для Украины - позиция США

В начале февраля СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что США вряд ли согласятся на передачу Украине своих истребителей F-16.

Президент США Джо Байден говорил, что он против таких поставок. В то же время не исключали, что Вашингтон даст "зеленый свет" для предоставления самолетов другими странами.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил об "определенных позитивных решениях" в вопросе передачи Украине западных истребителей F-16.

14 февраля Financial Times сообщила, что хотя Байден заявил, что поставок не будет, вашингтонские чиновники признают, что они, вероятно, предоставят Украине более современные воздушные средства.

Накануне конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, находясь в Киеве, заявил, что в Вашингтоне склоняются к отправке Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16.

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