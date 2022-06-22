Нед Прайс заверил, что в Белом доме привержены пятой статье.

Североатлантический альянс заступится за Литву в случае нападения Российской Федерации. США поддержат страну-члена НАТО.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву", - заявил спикер Госдепа США.

При этом он заверил, что США привержены пятой статье.

"Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - подчеркнул Прайс.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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