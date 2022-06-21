По словам польского министра, Штаты играют определяющую роль в обеспечении мира в Европе.

Текущий кризис показывает, что без Соединенных Штатов Америки Европа не может себя защитить. Участие США в европейской безопасности – это фундаментальное условие мира в регионе.

Такие заявления сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи послов государства. Слова МИД цитирует местное издание PAP.

"Польша воспринимает участие Соединенных Штатов в европейской безопасности как фундаментальное условие мира в Европе", — заявил Рау.

Министр иностранных дел назвал лидерство США в НАТО ключом к "быстрой и эффективной адаптации к российской угрозе в 2016 году". Когда РФ аннексировала Крым и начала поддерживать прокремлевских сепаратистов на Донбассе, Альянс увеличил присутствие своего контингента на восточном фланге.

После полномасштабного вторжения России в Украину, США перебросили в Польшу дополнительные силы и начали использовать страну, как перевалочный пункт для транспортировки вооружения ВСУ. Рау поблагодарил Вашингтон, а также сказал, что Штаты не должны брать на себя "всю ответственность". Она также лежит на плечах европейских союзников.

"Нынешний кризис ясно показывает, что без США Европа не может защитить себя", — подытожил Рау.

Напомним, согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, США и Польша стали лидерами по поставкам вооружения Украине. Польша и вовсе отправила всю технику и снаряжение, которые обещала.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: