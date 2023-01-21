Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает Российской Федерации оружием.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки, на которых видно, что 18 ноября пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в Северную Корею.

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", – сообщил он.

Видео дня

Кирби добавил, что военная помощь Пхеньяна не изменила динамики боевых действий в Украине, но Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

Помощь КНДР России в войне против Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов. В конце 2022 года КНДР предоставила партию оружие ЧВК "Вагнера".

Во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Северная Корея продолжает планировать поставлять России оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: