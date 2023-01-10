В Госдепе отметили, что из-за антироссийских санкций Кремль вынужден искать помощи у Ирана и КНДР.

Северная Корея по просьбе РФ оказала ей военную помощь, отправив через третьи страны.

"В конце прошлого года мы опубликовали информацию о предоставлении КНДР помощи в сфере безопасности, в частности, группе "Вагнера"", – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Голос Америки.

По словам Прайса, дело в том, что из-за антироссийских санкций и мер экспортного контроля, которые ввели США и другие страны, Москва была вынуждена искать помощи у нетрадиционных партнеров в сфере безопасности – у таких, как Иран и КНДР.

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По его словам, попытки интегрировать предоставленную помощь в некоторых случаях вызвали проблемы для России.

"Именно поэтому украинцы смогли продемонстрировать свою эффективность на поле боя, – отметил Прайс. – Они очень эффективно используют оружие, которое поставляют им США и наши партнеры. Мы видели свидетельства этого успеха и эффективности".

Как КНДР помогает РФ в войне против Украины

В июле 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

В ноябре Северная Корея заявила, что никогда не имела соглашений с Россией о продаже оружия и не планирует этого делать. Однако в том же месяце стало известно, что в РФ прибыл поезд из Северной Кореи.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов.

В конце 2022 года КНДР предоставила партию оружия ЧВК "Вагнера". По оценке США, количество этого оружия не изменит динамику войны, в американцы обеспокоены тем, что Северная Корея будет поставлять больше вооружения.

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