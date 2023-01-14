Представительница США подчеркнула, что Иран и в дальнейшем рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России.

Иран и Северная Корея продолжают планировать поставлять России оружие.

Как сообщает УНИАН, об этом сегодня во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Как Иран, так и Северная Корея планируют отправить запрещенные вооружения в Россию, в том числе запрещенные беспилотники, дроны в нарушение Резолюции ООН. Россия использует иранские дроны, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, лишая миллионы украинцев электричества, отопления… Мы знаем, что Иран сейчас рассматривает возможность передачи сотни баллистических ракет России также в нарушение резолюции Рады. Мы призываем Иран остановить эти действия и призываем всех, кто поддерживает мир – обратитесь в Иран, чтобы они так не поступали", - подчеркнула она.

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Постоянная представительница США в ООН также отметила, что Северная Корея официально заявила, что они не поддерживают российскую войну в Украине, но с тех пор они направляли вооружение ЧВК "Вагнер", что является прямым нарушением резолюции ООН.

"Отправляли ракеты и другое вооружение для РФ для поддержки ЧВК "Вагнер" и опять же, в нарушение резолюции. Мы переживаем, что Северная Корея планирует направить больше военного оборудования группе "Вагнер" и осуждаем действия Северной Кореи и призываем их прекратить подобные поставки и полностью следовать решению Резолюции ООН. Также снова призываем всех присоединиться к этому призыву", - подчеркнула она.

Линда Томас-Гринфилд также подчеркнула, что все страны должны объединиться и потребовать, чтобы Россия прекратила войну.

"Сейчас пора объединиться всем странам и требовать, чтобы Россия прекратила эту бессбессмысленную войну. Нам нужно объединиться и защитить устав ООН и его основные принципы, чтобы достичь мира. Давайте делать все, что мы можем чтобы прекратить страдания как в Украине, да и за ее пределами", - резюмировала она.

Помощь КНДР и Ирана России в войне против Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов. В конце 2022 года КНДР предоставила партию оружия ЧВК "Вагнера". По оценке США, количество этого оружия не изменит динамику войны, но американцы обеспокоены тем, что Северная Корея будет поставлять больше вооружения.

Летом журналисты узнали, что Иран продал РФ свои беспилотники-камикадзе. Россияне используют дроны против гражданской инфраструктуры Украины, есть много разрушений, жертв и пострадавших. По данным украинской разведки, по контракту Иран должен был передать российской стороне 1 тыс. 750 беспилотников, их поставляли партиями по 250-300 штук.