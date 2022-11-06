Если РФ договорилась с Северной Кореей о поставках боеприпасов, то это частично решит ее проблемы, отметил обозреватель.

Поставки боеприпасов с КНДР России критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий в Украине. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у РФ с растущим дефицитом вооружения.

"Если Россия и вправду договорилась, то это отчасти решит её проблематику с дефицитом БК. Но только отчасти", – уверен военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, у КНДР довольно обширная номенклатура и запасы боеприпасов к артиллерии, главная проблема – доставка.

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"Единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть – всего лишь одна логистическая артерия… Нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у российских войск стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдёт, а когда стало увеличиваться плечо подвоза БК. Сейчас основной поток БК идёт из Центрального и Восточного Военных Округов рф… Улан-Удэ и Уссурийск, 6 тысяч км и 10 тысяч км до границы Украины? Ближний свет. Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тысяч км до Украины. То есть, проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат".

По подсчетам эксперта, один эшелон из КНДР может поставить боеприпасов на около 10 тысяч выстрелов, их российским войскам хватит на полдня.

Коваленко считает, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

Оружие КНДР для России

Ранее сообщалось, что на днях в Россию прибыл поезд из Северной Кореи. Что именно передала КНДР стране-агрессору пока что не сообщается. Однако поезд из Северной Кореи прибыл в РФ впервые за несколько лет, ранее такой активности не замечалось.