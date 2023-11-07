США планируют передачу высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами

США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов, в рамках крупной сделки по оружию, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что 31 октября администрация президента США Джо Байдена направила официальное уведомление лидерам Конгресса о планируемой передаче высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами.

В соответствии с соглашением производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля.

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Соглашение также включает предоставление поддержки, сборки, испытаний и других технологий, связанных с использованием этого оружия.

Отмечается, что эти поставки были запрошены Израилем до 7 октября, при этом первоначальное неофициальное уведомление было отправлено лидерам Конгресса в начале этого года. Ранее США уже передавали Израилю тот же тип оружия на сумму 402 миллиона долларов.

В последние дни США призывали Израиль прекратить бомбардировки, чтобы смягчить гуманитарный кризис. В то же время эксперты заявляют, что потенциальная передача оружия может подорвать эти усилия и говорит скорее о том, что США поддерживают продолжение бомбардировок.

Позиция США в войне Израиля с ХАМАС

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "гуманитарной паузе" в войне Израиля и ХАМАС, одновременно выступив против полного прекращения огня. По его мнению, прекращение военных действий позволит ХАМАСу перегруппироваться и "повторить 7 октября".

Политическое положение президента США Джо Байдена может оказаться под угрозой в связи с его реакцией на конфликт между Израилем и ХАМАС: менее четверти молодых избирателей одобряют его подход.

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