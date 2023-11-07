В преддверии президентской кампании 2024 году положение Байдена становится шатким, особенно в штатах, где проживает значительное число молодых американцев, студентов арабского происхождения.

Политическое положение президента США Джо Байдена может оказаться под угрозой в связи с его реакцией на конфликт между Израилем и ХАМАС: менее четверти молодых избирателей одобряют его подход.

Как пишет The New York Times, молодые американцы, сыгравшие решающую роль в предыдущем успехе Байдена на выборах, активно участвуют в политической жизни, особенно в свете войны в Газе, которую они интерпретируют в основном с точки зрения прав человека. Хотя они осуждают действия ХАМАС как военные преступления, они стремятся к сбалансированной позиции США, поддерживающей как израильтян, так и палестинцев, и многие воспринимают поддержку Израиля как обострение ближневосточной напряженности.

Опросы показывают, что поддержка Байдена среди молодых избирателей ослабевает, и их интерес смещается в сторону таких фигур, как Роберт Кеннеди-младший и Корнел Уэст, выступающих с антиистеблишментскими идеями. Несмотря на усилия администрации по решению различных проблем, таких как студенческая задолженность и экономика, многие молодые избиратели по-прежнему скептически относятся к приверженности Байдена их ценностям.

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Социальные сети стали для молодых американцев значительным источником информации о войне, давая суровое и непосредственное представление о конфликте, влияя на их восприятие. В преддверии президентской кампании 2024 году положение Байдена становится шатким, особенно в штатах, где проживает значительное число молодых американцев, студентов арабского происхождения.

Команде президента необходимо действовать осторожно, чтобы сохранить поддержку среди молодых избирателей, которые стремятся к смелому лидерству и прогрессу на пути к миру и справедливости для всех, включая перспективу создания палестинского государства.

Выборы в США - детали

Действующий президент США Джо Байден уступает в рейтинге своему главному конткуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу в 5 из 6 ключевых штатов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу The New York Times.

Результаты показывают, что Байден уступает Трампу почти во всех так называемых "колеблющихся штатах" (swing state) – где традиционно ни демократы, ни республиканцы не имеют устойчивой поддержки, что делает их своего рода общеамериканским "барометром" популярности двух партий в текущий момент.

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