В "слитом" документе признается, что Израиль имеет "законное право и обязанность" добиваться справедливости в отношении палестинских боевиков ХАМАС.

Сотрудники Госдепартамента выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАСом в меморандуме, полученном POLITICO от анонимных источников.

Документ дает представление о внутренней ярости в Госдепартаменте по поводу ближневосточной политики президента Джо Байдена. Послание отражает настроения многих американских дипломатов, особенно среднего и низшего звена.

В меморандуме содержатся два ключевых требования: прекращения огня, а также сбалансированность частных и публичных высказываний в адрес Израиля, включая критику израильской военной тактики и обращения с палестинцами, которую США обычно предпочитают держать в тайне.

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Разрыв между частными и публичными заявлениями Америки "способствует формированию у региональной общественности мнения о том, что Соединенные Штаты являются предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не способствует, а в худшем - вредит интересам США во всем мире", - отмечается в документе.

В документе признается, что Израиль имеет "законное право и обязанность" добиваться справедливости в отношении палестинских боевиков ХАМАС, которые убили около 1400 израильтян в результате шокирующей атаки 7 октября. Но при этом утверждается, что "масштабы человеческих жертв на сегодняшний день неприемлемы".

Терпимость "США к такому количеству жертв среди мирного населения" порождает сомнения в правильности международного порядка, основанного на правилах, который мы давно отстаиваем", - подчеркивается в меморандуме.

Война Израиля против ХАМАС - позиция США

США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку вслед за отправленными ранее двумя авианосцами. Об отправке на Ближний Восток атомной подводной лодки класса Ohio объявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Политическое положение президента США Джо Байдена может оказаться под угрозой в связи с его реакцией на конфликт между Израилем и ХАМАС: менее четверти молодых избирателей одобряют его подход.

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