Конгресс требовал предоставить ему стратегию к началу июня.

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный отчет о своей стратегии в войне в Украине. Как пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника, это произошло спустя несколько месяцев после истечения дедлайна, установленного в законопроекте о выделении 60 миллиардов помощи Украине, который законодатели приняли в апреле.

Как отметил помощник одного из конгрессменов, долгожданный доклад поступил к законодателям в понедельник, и у них еще не было возможности ознакомиться с ним. Два других источника также подтвердили, получение отчета.

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Отмечается, что Конгресс просил администрацию Байдена представить подробную стратегию для Украины к началу июня. Спустя несколько недель после того, как по истечении установленного срока не было представлено никакого отчета, некоторые члены Конгресса заявили, что они разочарованы и собираются рассмотреть вопрос о блокировании дальнейшего финансирования, пишет Reuters.

В конце августа сенатор Джим Риш из Комитета по международным отношениям в комментарии Reuters по поводу доклада сказал, что он поддерживает оказание помощи Украине, но "не собирается делать это вслепую".

"С самых первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно обязали направить стратегию в Конгресс, но крайний срок прошел, а ответа так и нет", - сказал Риш.

Он добавил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны разработать стратегию не только для конгресса, но и для американского народа, а "их бездействие говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться".

США и война в Украине - новости

Как писал Reuters, в Пентагоне заявили, что удары по целям глубоко внутри России американским и другим западным оружием не имеют большого значения для защиты Украины от агрессии России, поскольку "не помогут" Украине поразить большую часть российской авиации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина покажет развернутый план победы в войне действующему президенту США Джо Байдену, а также двум основным кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу.

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