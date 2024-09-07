Глава Пентагона косвенно намекнул, что договоренности не достигнуты.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары по целям глубоко внутри России американским и другим западным оружием не имеют большого значения для защиты Украины от агрессии России. Это "дипломатический отказ" в просьбе Украины отменить ограничения, пишет Politico.

"Нет ни одной возможности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании", - сказал Остин журналистам на немецкой авиабазе Рамштайн, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими союзниками в так называемой Контактной группе по обороне Украины.

"У нас была такая дискуссия о танках; у нас была эта дискуссия о других возможностях", - добавил Остин.

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Глава Пентагона подчеркнул, что есть много целей у России, но у Украины "есть много возможностей по БПЛА и других вещей для поражения этих целей".

"Его слова являются дипломатическим отказом на просьбу Зеленского и его нового министра иностранных дел Андрея Сибиги позволить удары западным оружием глубже внутри России, поскольку Кремль продолжает терроризировать гражданские цели в Украине с баз в России. Зеленский утверждает, что достижения Киева в Курской области России изменили ход на Россию", - пишет издание.

Во время предыдущей речи в Рамштайн Остин сказал, что США "лазерно сосредоточены на приоритетных потребностях Украины". Обращаясь непосредственно к Зеленскому, он заверил его: "Мы слышим вашу неотложность. И мы ее разделяем".

Накануне встречи в Рамштайн Вашингтон объявил, что предоставит Киеву еще 250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, а министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал выделить 212 миллионов долларов на 650 новых многоцелевых ракет. Высокопоставленный чиновник Великобритании анонимно сказал, что целью страны является начать поставки своих ракет до конца года.

Удары западным оружием по России - последние новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину, которая стремится освободить свои оккупированные РФ земли, в использовании оружия, которое предоставили союзники.

Также командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России.

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