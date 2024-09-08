Общие черты этого плана на этой неделе показали делегации Конгресса США.

Украина покажет развернутый план победы в войне действующему президенту США Джо Байдену, а также двум основным кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня Украина начала работать с партнерами над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты на этой неделе на заседании "Рамштайн" в Германии и на встречах в Италии. По словам Зеленского, в частности состоялись важные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Джорджей Мелони.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, уходящая неделя дала Украине новые договоренности по снарядам, а также по финансированию производства оружия, дронов и ракет непосредственно в Украине. Неизменный приоритет остается за ПВО, говорит президент.

"Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров", - сказал глава государства.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Зеленский подтвердил, что Украина готовит к следующему саммиту мира детальный план окончания войны. На этот саммит планируется пригласить и Россию.

Однако в России уже предупредили, что не собираются даже рассматривать украинские мирные предложения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, только "мечтатели" могут верить, что Кремль согласится на украинскую формулу мира.

Вас также могут заинтересовать новости: