Украина покажет развернутый план победы в войне действующему президенту США Джо Байдену, а также двум основным кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Он отметил, что сегодня Украина начала работать с партнерами над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты на этой неделе на заседании "Рамштайн" в Германии и на встречах в Италии. По словам Зеленского, в частности состоялись важные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Джорджей Мелони.
"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - сказал Зеленский.
По его словам, уходящая неделя дала Украине новые договоренности по снарядам, а также по финансированию производства оружия, дронов и ракет непосредственно в Украине. Неизменный приоритет остается за ПВО, говорит президент.
"Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров", - сказал глава государства.
Перспективы окончания войны в Украине
Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Зеленский подтвердил, что Украина готовит к следующему саммиту мира детальный план окончания войны. На этот саммит планируется пригласить и Россию.
Однако в России уже предупредили, что не собираются даже рассматривать украинские мирные предложения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, только "мечтатели" могут верить, что Кремль согласится на украинскую формулу мира.