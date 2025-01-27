В то же время в Европе беспокоятся о том, как оплатить возросшие расходы на оборону и согласятся ли с этим граждане.

Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, которые согласились на требование президента США Дональда Трампа и пообещали тратить более 5 процентов своего ВВП на оборону.

Как пишет Financial Times, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрыс, заявил, что его страна будет тратить на оборону от 5 до 6 процентов своего ВВП со следующего года и по крайней мере до 2030 года. Это примерно вдвое больше нынешнего уровня.

"Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и крупнейшего союзника в НАТО", - сказал он. "Мы не можем игнорировать эти сигналы. Но это не единственная причина... Для нас крайне важно иметь реальные возможности для ведения боевых действий".

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что его страна намерена выделить на оборонные расходы 5 процентов ВВП по сравнению с нынешними 3,7 процента.

"Наш ключевой партнер по безопасности, при новом президенте, дал четкий сигнал: расходы на оборону НАТО должны быть увеличены. Мы знаем нашего противника, и я полностью с ним согласен - наша цель должна составлять 5 процентов", - заявил он.

В то же время в Европе беспокоятся о том, как оплатить возросшие расходы на оборону и согласятся ли с этим граждане, особенно если это произойдет за счет других государственных услуг.

Будрыс сказал, что Литва будет финансировать резкое увеличение расходов - с 2,9 процента - за счет государственных займов и, как он надеется, общих европейских финансовых инструментов для обороны. Но местные политики скептически относятся к тому, насколько это достижимо.

Как напоминает FT, в прошлом году из 23 из 32 стран-членов НАТО достигли целевого показателя в 2 процента ВВП. Но есть и заметные отстающие, такие как Испания, Италия и Бельгия, с показателями менее 1,5 процента. При этом, по словам европейских чиновников, на июньском саммите НАТО собирается повысить неофициальный целевой показатель расходов на оборону с нынешних 2 до 3 или 3,5 процента.

Увеличение расходов НАТО на оборону

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников по НАТО выделять 5% своего ВВП на оборону. Это требоване вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

Министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши ранее заявляли, что хотят продолжить наращивать инвестиции в оборону. Тем не менее они считают сложным выполнение требования Трампа по достижению 5-процентного показателя.

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