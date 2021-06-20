Санкции связаны с отравлением российского политика Алексея Навального.

Администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции в отношении России из-за отравления заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

"Мы готовим еще один пакет санкций. Мы все это время показывали, что будем реагировать, будь то Solar Wind, вмешательство в выборы, или Навальный, когда речь идёт о реагировании на вредную деятельность России", - заявил Салливан.

По его словам, санкции будут введены, как только США смогут "убедиться, что они направлены на правильные цели".

Читайте такжеСША продолжат вводить санкции против "Северного потока-2" - советник БайденаРанее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что России грозят "разрушительные последствия", если Алексей Навальный умрет в колонии.

Заключение Алексея Навального

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области РФ по делу "Ив Роше".

Оппозиционера задержали и арестовали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы в колонии общего режима якобы за нарушение условий испытательного срока. С учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО Навальный должен находиться в колонии более 2 лет.

2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального. Также по этой причине подобные санкции ввели Канада и ЕС.

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Автор: Людмила Жерновская