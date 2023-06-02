Участника акции задержали жандармы.

В Ватикане прошла необычная акция протеста против войны в Украине. Обнаженный мужчина взобрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане.

Местное издание Il Giornale d’Italia пишет, что у мужчины на алтаре была надпись на итальянском языке, призывающая спасать украинских детей.

Мужчину задержала жандармерия Ватикана и заставила одеться, а после чего провели в кабинет охранников для процедуры опознания. При этом участник перформанса не сопротивлялся жандармам.

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Отмечается, что на такую акцию его толкнули переживания из-за войны в Украине и украинских детей, находящихся под бомбами.

Позже стало известно, что мужчина страдает депрессивным расстройством и лечится психотропными препаратами.

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Перформансы против войны в Украине - последние новости

В Чехии "поздравили" Российскую Федерацию с 9 мая "кровавым" перформансом. Акция, напоминающая об убийствах украинцев, прошла в Праге перед посольством России.

Активистка принесла к российскому дипломатическому ведомству желто-синий надувной бассейн. Его наполнили красной краской, и женщина в кокошнике с буквой Z в нем искупалась.

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