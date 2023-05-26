Мир будет достигнут, когда Украина начнет переговоры с агрессором, считает понтифик.

Папа Римский Франциск, которого Киев просил поддержать украинскую "формулу мира", считает, что окончательное возвращение Россией оккупированных территорий Украины является "политической проблемой". А достижение мира, по мнению понтифика, будет возможным, когда Киев начнет переговоры с агрессором. Об этом шла речь в его интервью испанскому телеканалу Telemundo.

Во время интервью Франциска дважды спросили, считает ли он, что Россия должна вернуть оккупированные ею территории Украины. Сначала он избегал ответа, а потом назвал этот вопрос "политическим".

"Это политический вопрос. Мир будет достигнут, когда они смогут разговаривать друг с другом, лицом к лицу или через посредников. Если они не будут говорить... Это политический вопрос", - сказал он.

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Это был первый случай после встречи Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленский, когда понтифик отреагировал на мирный план Киева, предусматривающий полный вывод российских войск и деоккупацию территории.

Присоединение Ватикана к украинской "формуле мира" - что сообщалось

13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где Папа Франциск Франциск принял его на аудиенции. Это была первая встреча понтифика с главой государства с начала полномасштабной войны в Украине.

Во время встречи Зеленский призвал Ватикан присоединиться к решению проблемы с депортацией оккупантами украинских детей. Стороны также обсуждали украинскую "формулу мира", и Ватикану было предложено присоединиться к ее реализации.

После встречи президент Зеленский отметил, что ему кажется, что он "получил сигнал о поддержке" относительно "формулы мира".

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