Активистка в кокошнике искупалась в "крови" украинцев, которую пролили россияне.

В Чехии "поздравили" Российскую Федерацию с 9 мая "кровавым" перформансом. Акция, напоминающая об убийствах украинцев, прошла в Праге перед посольством России.

Так, активистка принесла к российскому дипломатическому ведомству желто-синий надувной бассейн. Его наполнили красной краской, и женщина в кокошнике с буквой Z в нем искупалась.

Таким образом, организаторы перформанса продемонстрировали кровь украинцев, которую россияне уже больше года проливают, пытаясь захватить Украину.

Видео дня

"Чешская активистка инициативы "hlas.Ukrajiny" надела кокошник с буквой Z и плавала в желто-синем бассейне с красной краской, символизирующей кровь украинцев", - говорится в комментарии к видео, которое обнародовало издание "Радио Свобода".

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9 мая Российская Федерация провела в Москве парад, перед которым российский диктатор Владимир Путин выступил с речью. При этом единственными иностранными лидерами оказались Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов, Никол Пашинян и Александр Лукашенко.

Кроме того, во время парада техники по Москве проехал один танк - раритетный Т-34.

При этом в Эстонии на стене Нарвского замка вывесили плакат с президентом РФ и надписью: "Путин – военный преступник". Его разместили так, чтобы было видно с территории России. В то же время россияне установили сцену для концерта, ее видно с эстонской территории.

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