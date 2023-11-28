Одной пленнице пришлось заново привыкать к солнечному свету, потому что несколько недель она находилась в полной темноте.

Захваченные в плен ХАМАСом израильтяне питались рисом и хлебом и спали, как могли, на стульях и скамейках. По крайней мере один человек пытался спастись, когда в результате израильского авиаудара обрушилось здание, в котором он находился.

По словам родственников, Адар и Керен Мундер вернулись намного худее, чем раньше, пишет The Washington Post.

"Они ели, но не регулярно и не все время", – рассказала двоюродная сестра Мундера. Они потеряли от 13 до 17 килограммов.

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Они спали на рядах из трех связанных вместе стульев, похожих на скамейки в зале ожидания, и должны были стучать в дверь, чтобы привлечь внимание похитителей, когда им нужно было в туалет. По их словам, ожидание иногда длилось несколько часов.

Одной пленнице пришлось заново привыкать к солнечному свету, потому что несколько недель она находилась в полной темноте.

Освобождение израильских заложников из плена - детали

27 ноября ХАМАС освободил еще одиннадцать граждан Израиля, которые находились в плену. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

22 ноября Израиль согласился на временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на возвращение 50 заложников ХАМАС. Также они согласились отпустить около 150 палестинцев и пропустить в Газу гуманитарную помощь и топливо.

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