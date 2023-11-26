Пока известно об условиях содержания женщин и детей, что с мужчинами - не ясно.

Родственники израильских заложников, освобожденных группировкой ХАМАС в рамках договоренностей с Израилем, рассказали об условиях, в которых они прожили полтора месяца в плену.

В субботу 9-летний Охад Мундер вернулся из сектора Газа вместе с матерью Керен и бабушкой и впервые за многие недели увидел отца. Его дедушка до сих пор остается в плену. Сегодня семья рассказала израильскому радио "103 FM", в каких условиях они находились в плену.

"Охад, его мать и бабушка все время были вместе. Их держали в разных местах, меняли охрану. Они слышали взрывы со стороны армии", — рассказал двоюродный брат Керен.

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Другой двоюродный брат рассказал, что в плену у ХАМАС Охад отпраздновал своё девятилетие.

"Они пытались скоротать время, играя в игры и тому подобное. Им не разрешалось ходить в туалет одним, и всегда приходилось кого-то звать. Керен считала дни, чтобы не терять счёт времени, поэтому знала, в какой день у Охада был день рождения", — говорит кузен.

Заложников кормили преимущественно рисом и лепёшками. Спать им приходилось на пластиковых стульях, как в зале ожидания аэропорта или вокзала.

72-летняя пенсионерка Адина Моше, которую также освободили из плена, рассказала своей семье, что боевики не предупредили ее, что отпускают на свободу.

"Она знала, что что-то происходит, когда взрывы прекратились в пятницу и внезапно наступила тишина. Тётя рассказала, что она и другие заложники испугались, когда их вывели из тоннеля. Они думали, что их везут на казнь. И только когда они увидели автобусы Красного Креста, они поняли, что их освободили", — сообщила изданию Times племянница Майан Моше.

Впрочем, до сих пор речь всегда шла о женщинах и детях. Похищенных мужчин ХАМАС содержит отдельно, и пока не ясно, в каких условиях содержались они. Хотя уже освобождены несколько мужчин – граждане Таиланда, Филиппин и России, об их условиях содержания пока не сообщалось.

ХАМАС освободил часть заложников

Как писал УНИАН, в пятницу Израиль и ХАМАС начали перемирие, частью которого стала договоренность об обмене удерживаемыми лицами. Предусматривается, что за четыре дня ХАМАС освободит около 50 заложников – израильтян и граждан третьих стран – захваченных во время событий 7 октября. В ответ Израиль в несколько этапов должен освободить 150 палестинских женщин и подростков, осужденных по статьям о терроризме.

В пятницу была освобождена первая группа из 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и 1 гражданина Филиппин. Израиль отпустил 39 палестинцев.

В субботу состоялся второй обмен, по которому на свободе оказались 13 израильтян и 4 тайца. В воскресенье ХАМАС отпустил еще 14 израильтян и трех граждан Таиланда. Также был освобожден один гражданин России, но пока не вполне ясно, входит ли он в указанные "14 израильтян", или освобожден отдельно.

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