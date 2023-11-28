Они уже находятся на израильской территории.

27 ноября ХАМАС освободил еще одиннадцать граждан Израиля, которые находились в плену. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"Спецподразделения ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того, как они пройдут первичную медицинскую оценку состояния здоровья, наши силы будут сопровождать их до воссоединения со своими семьями", - говорится в сообщении.

Официальный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением, в котором призвал международные организации сделать все возможное, чтобы получить доступ к другим заложникам в секторе Газа. Он рассказал об одной из освобожденных женщин - 84-летней Эльме Авраам. После обмена ее доставили в больницу в критическом состоянии.

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"Во время резни, устроенной ХАМАСом 7 октября, Эльма была взята в заложники озверевшими террористами. Ее привезли в Газу на заднем сиденье мотоцикла. Эльма находилась в плену ХАМАСа 51 день и ночь. Ее содержали в суровых условиях, отказывали в жизненно необходимых лекарствах. Ее не посещали представители Красного Креста. Когда ее освободили из плена, она была в критическом состоянии. Эльма - напоминание о нашей важной миссии. Сейчас она дома. О ней заботятся. Но кто заботится о других заложниках в Газе?"- возмутился он.

Возвращение заложников ХАМАС: что известно

Напомним, что 22 ноября Израиль согласился на временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на возвращение 50 заложников ХАМАС. Также они согласились отпустить около 150 палестинцев и пропустить в Газу гуманитарную помощь и топливо.

Срок действия сделки должен истечь во вторник утром. Вчера представитель Министерства иностранных дел Катара сказал, что Израиль и ХАМАС хотят продлить перемирие еще на два дня, чтобы освободить больше людей.

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