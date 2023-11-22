Как известно, оно продлится как минимум четыре дня.

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение 50 заложников и временное прекращение огня.

Как пишет The Times of Israel, подавляющее большинство из 38 министров поддержали перемирие, однако представители крайне правых партий "Оцма Иегудит" и "Религиозный сионизм" выступили против еще до начала заседания.

Официальный представитель израильского правительства заявлял, что в рамках соглашения хотят освободить 50 живых израильских граждан, в основном женщин и детей. Их будут отпускать группами - по 12-13 человек в день.

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Взамен Израиль прекратит огонь как минимум на четыре дня, а также освободит из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних и позволить им вернуться в свои дома, расположенные в основном на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

По данным СМИ, речь может идти об освобождении 150 человек. В то же время министр Палестинской автономии говорил Al Arabiya, что вернуть хотят 350 несовершеннолетних и 82 женщины.

Кроме того, Израиль согласился пропустить в Газу дополнительное количество топлива и значительные объемы гуманитарной помощи.

Перемирие Израиля и ХАМАС: детали

Как известно, боевики могут удерживать в секторе Газа около 240 заложников. В последние дни активно обсуждалось возможное прекращение огня в обмен на их возвращение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху перед заседанием правительства назвал это решение трудным, но правильным. При этом он заявил, что ЦАХАЛ продолжит военные действия сразу после выполнения соглашения.

Также СМИ сообщали, что рассматривается возможность освобождения еще 30 пленных ХАМАС, если перемирие продлят еще на четыре дня.

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