По его мнению, северокорейские военные станут расходным материалом на фронте.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула заявил, что Украина должна увеличивать свою военную мощь, поскольку новым вызовом может стать большое количество живой силы из Северной Кореи.

В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что без Советского Союза КНДР не смогла бы существовать и Москва всегда поддерживала эту страну с момента образования.

"Москва всегда поддерживала ее с тех пор, как Советский Союз оккупировал корейский полуостров в конце Второй мировой войны, и во время корейской войны. То есть вся история КНДР - это проект советской разведки и Москвы. Северная Корея всегда была дружественной Москве", - говорит Притула.

Видео дня

Кроме того, по его словам, северокорейские специалисты помогли создать иранскую ядерную программу, а потому вступление войск КНДР в Россию не является удивительным.

"Это ожидаемое событие, поскольку, по сути, это одно целое. Это союз, который не возник вчера, а это один организм, который существовал еще 60-70 лет назад", - добавил эксперт.

Он убежден, что союзники должны отреагировать на появление военных КНДР. По мнению Притулы, это транзит в одну сторону и никто не будет возвращать их домой за 10 тысяч километров. Эксперт считает, что военные из Северной Кореи станут расходным материалом, который будут бросать. на самые суровые штурмы.

"Им не надо платить и вообще ничего не надо давать. К сожалению, это приведет к тому, что нам нужно увеличивать военную мощь, поскольку большое количество живой силы, которая будет переть, - это очень тяжелая нагрузка. Армия Северной Кореи достаточно большая, и имеет значительный мобилизационный ресурс. То есть они могут по приказу спокойно бросить до миллиона солдат", - предположил он.

Военные КНДР в войне против Украины

Согласно данным разведки Южной Кореи, КНДР отправит на помощь россиянам 12 тысяч своих военнослужащих.

В ответ на это, пишут СМИ, Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Москва изо всех сил пытается снизить напряженность в отношениях с Сеулом. Кремль опасается, что в Южная Корея окажет Украине военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: