'Мрачная реальность': войска КНДР могут стать пушечным мясом для России, - BI

Кроме того, существует риск дезертирства со стороны северокорейских военных. По данным некоторых источников, эти процессы уже начались.

Сообщения о том, что Северная Корея готовит войска для участия в войне в Украине, "вызвали беспокойство относительно возможной эскалации конфликта". Эксперты отмечают, что этот шаг может свидетельствовать об углублении отношений Пхеньяна с Москвой, хотя северокорейские солдаты могут оказаться "просто пушечным мясом", пишет Business Insider.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что российские корабли уже переправили около 1500 северокорейских военных, и после обучения их планируют отправить на фронт в Украине. Кроме того, южнокорейские СМИ информируют о подготовке до 12 000 северокорейских солдат для участия в войне.

Чтобы подтвердить свои заявления, южнокорейская разведка опубликовала спутниковые снимки, которые, вероятно, показывают транспортировку войск. В ответ на эти действия Южная Корея потребовала вывода северокорейских войск из зоны конфликта.

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Руководство КНДР опровергло эти сообщения, однако эксперты, в частности эксперт по обороне Северной Кореи в Центре международных и стратегических исследований Джозеф С. Бермудес, отмечают, что если эта информация подтвердится, перемещение войск "является драматическим шагом во внешних отношениях Северной Кореи". Он также отметил, что это может свидетельствовать о том, что "система набора и обучения в России переживает огромное напряжение".

Несмотря на исторические связи между двумя странами, интеграция северокорейских солдат в российские боевые операции может вызвать логистические и языковые трудности, поскольку большинство северокорейцев не владеют русским языком. Кроме того, в российской армии существует "значительный уровень расизма", что может повлиять на статус северокорейских военных в российской иерархии.

Эксперты также предупреждают, что эти войска могут стать "расходным материалом" в жестокой военной структуре России. По словам Эдварда Хоуэлла из Оксфордского университета, "северокорейские войска, скорее всего, будут просто пушечным мясом для России":

"Мрачная реальность заключается в том, что северокорейские войска, скорее всего, будут просто пушечным мясом для России".

Существуют также риски дезертирства, что уже произошло с частью северокорейских солдат, по данным некоторых источников.

Это сотрудничество между Россией и Северной Кореей, как отмечает Бермудес, свидетельствует, что их отношения "гораздо более тесные и опасные, чем мы хотим". Хотя многие считают это партнерство отчаянной договоренностью, в краткосрочной перспективе оно выгодно обеим сторонам. Пхеньян получает экономическую и военную поддержку, а Россия - необходимые ресурсы для продолжения войны в Украине.

Военные КНДР на войне РФ против Украины

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировку, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

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