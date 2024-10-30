Напоминается, что более 3 000 северокорейских солдат уже перемещены близко к линии фронта.

Южная Корея рассматривает возможность того, чтобы отправить в Украину группу военных наблюдателей для анализа развертывания северокорейских войск, привлеченных Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя президента Южной Кореи.

"Мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника, Украины", - заявил он журналистам на условиях анонимности.

По его словам, то, что Пхеньян извлечет ценные уроки из участия в боях современной войны, представляет прямую военную угрозу и для Южной Кореи.

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Он сообщил, что по меньшей мере 11 000 северокорейских солдат были отправлены в Россию, более 3 000 из них были перемещены близко к линии фронта.

Как Южная Корея может помочь Украине - что сообщалось

Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество.

В Business Insider писали, что Южная Корея имеет внушительные возможности и устрашающий арсенал, а потому она может оказаться мощным союзником Украины.

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