Американский министр убежден, что Россия не нападет снова, если американцы много инвестируют в украинскую экономику.

Обсуждаемое соглашение между США и Украиной относительно украинских полезных ископаемых содержит в себе "неявную" гарантию безопасности. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

"Это соглашение является частью долговременной переговорной стратегии президента Трампа по миру между Украиной и Россией, и ... позвольте украинцам вернуться ... к ... мирному существованию", - сказал Бессент в эфире программы "Sunday Morning Futures".

По его словам, первая часть предложенного американцами формата предусматривает "партнерство между Украиной и США" в отношении стратегических полезных ископаемых, энергетики и государственных предприятий.

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Бессент отметил, что соглашение содержит "неявную гарантию экономической безопасности" Украины, в которую американцы инвестируют свои деньги.

"Чем больше активов имеют американские компании на [украинской] земле, тем больше США заинтересованы в том, чтобы украинская экономика развивалась в будущем, тем больше безопасности это создает для украинского народа, и тем ... выше прибыль для налогоплательщиков США", - пояснил он свое мнение.

Соглашение о ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, Украина отказалась подписывать американскую версию соглашения о ресурсах, в рамках которой США требовали от Украины передать им права на 500 миллиардов долларов доходов от украинских полезных ископаемых.

Украина утверждает, что фактическая сумма полученной от США помощи примерно в пять раз меньше суммы, которую США хотят получить в рамках соглашения о полезных ископаемых. Всего за три года Америка помогла Украине лишь на 90 миллиардов долларов.

Сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не признает даже эти 90 миллиардов своим долгом перед США, ведь по договоренности с предыдущей администрацией, помощь предоставлялась как безвозмездный грант. Также Зеленский заявил, что в соглашении должны быть четко прописаны гарантии безопасности Украины.

"Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - добавил Зеленский.

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