Министр финансов США сказал, что президент Украины 28 февраля "разрушил то, что было самым легким делом в мире".

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать с США соглашение о полезных ископаемых и, в конце концов, 28 февраля в Белом доме "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр рассказал, будто сначала Зеленский "был в настроении подписать соглашение", когда Бессент приезжал в Киев.

"У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: "Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?", - говорит Бессент.

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По его словам, Зеленский тогда пообещал подписать соглашение в Мюнхене.

"Он не подписал его, было много разговоров... А потом он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", - подчеркнул Бессент.

Он добавил, что "все было подготовлено к подписанию на столе, но оно так и не было подписано".

Также американский министр считает, что россиянам не понравилось соглашение о полезных ископаемых, которое США собираются заключить с Украиной, "потому что они думали, что это действительно что-то стабильное для народа США и Украины". По его мнению, об этом свидетельствует то, что РФ бомбила Киев за 4 часа до его приезда в столицу Украины, хотя до того не бомбила с ноября.

Бессент рассказал, что соглашение о недрах является "частью мирного плана" президента США Дональда Трампа, и это соглашение "сделает несколько вещей".

"Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, свяжет нас ближе. Второе - это будет сигналом российскому руководству, что США не бросают Украину. В-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономическую заинтересованность и что мы не просто предоставляли эти огромные гранты. И это может быть долгосрочное партнерство", - подчеркнул он.

Соглашение о полезных ископаемых: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, украинская делегация в ближайшие дни посетит США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. По словам министра Бессента, визит состоится "либо в конце этой, либо в начале следующей недели", чтобы обсудить соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами. Он сказал, что украинцы "наняли адвоката" и что с американской стороны соглашение "готово".

Зеленский заявлял, что соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС. Он сообщил, что над новым проектом этого соглашения работают украинская и американская команды, в том числе юристы. Он также сказал, что не видит необходимости обсуждать о каких-то рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародованное в СМИ соглашение о недрах назвал "историей о неприемлемости". Мол, нынешняя команда в США считает, что если наше выживание зависит от них, то мы должны отдать все, что они захотят. Он подчеркнул, что в первом соглашении, которое должны были подписать в Вашингтоне, не было ничего плохого, в перспективе оно было бы выгодным для Украины.

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