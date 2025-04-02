По его словам, в первом соглашении, которое должны были подписать в Вашингтоне, не было ничего плохого.

Нынешняя команда в США считает, что если наше выживание зависит от них, то мы должны отдать все, что они захотят. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя обнародованное из СМИ соглашение о полезных ископаемых.

"Мы с вами живем в мире источников и телеграм-каналов. И это нас сильно эмоционально расшатывает, и иногда направляет не в те стороны ход наших мыслей. Поэтому очень важно уметь остановиться и реалистично оценить картинку. Реалистичная оценка картинки заключается в том, что никто текста соглашения не видел. Если то, что было опубликовано в медиа со ссылкой на 33-е источники, и является текстом соглашения, то мой вывод: это плохое соглашение, во-вторых, оно написано специально так, чтобы Украина от него отказалась, третье - это действительно именно так, как американцы видят соглашение", - сказал он.

По словам Кулебы, нынешняя команда в США считает, что "если ваше выживание зависит от нас, то вы должны отдать все, что мы захотим, ради того, чтобы помочь вам выжить".

Видео дня

"Мы задаем справедливый вопрос: "А как именно вы будете помогать нам выжить?". А нам говорят: "Не волнуйтесь, вот вам слово величайшего лидера современности Дональда Трампа, что все будет хорошо"", - отметил экс-глава МИД.

Он подчеркнул, что в первом соглашении, которое должны были подписать в Вашингтоне, не было ничего плохого, в перспективе оно было бы выгодным для Украины.

"То, что мы видели в СМИ, это, конечно, история о неприемлемости", - добавил он.

США хотят контролировать все недра Украины без предоставления гарантий безопасности

Как сообщал УНИАН, 27 марта народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что американская сторона предложила проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами, но нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что проект крайне невыгоден для Украины, потому что доходы должны выводиться за границу, а США первыми будут получать роялти из фонда.

"Предусмотрен контроль за американцами всех недр, всех будущих инфраструктурных проектов. Деньги уходят за границу и распределяются по решению американской стороны", - сказал Железняк. Он добавил, что в проекте отсутствуют гарантии безопасности.

Железняк также заявил, что документ на 58 страниц, но он не финальный и будет дискутироваться в правительстве и между двумя сторонами - США и Украина.

Он отметил, что это соглашение должно ратифицироваться парламентом в будущем.

"Невозможно обойти ратификацию. И никогда в таком виде за ратификацию не проголосуют в ВР", - сказал Железняк.

Вас также могут заинтересовать новости: