По его словам, официальные лица Киева работают над заключением сделки "так быстро, как только могут".

Украина и США все еще должны решить вопросы перед подписанием важнейшего соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что накануне он и другие официальные лица Украины встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить сделку и текущие вопросы о российских активах, замороженных и удерживаемых Западом с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Марченко сказал, что не ожидает подписания на этой неделе, хотя он и высокопоставленные украинские чиновники, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, находятся в Вашингтоне на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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"Был достигнут прогресс, и теперь наши команды работают очень тесно. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем.. Мы работаем так быстро, как можем, чтобы подписать соглашение", - сказал министр.

При этом, он не назвал конкретных сроков для завершения соглашения. По его словам, переговоры продолжаются, несмотря на атаки России на Киев ночью.

Марченко также заявил, что Бессент хочет, чтобы вопрос о замороженных российских активах, которые, по словам Киева, должны быть переданы Украине для возмещения ущерба и потерь от войны, стал частью более широких обсуждений.

Сделка о полезных ископаемых

Неделю назад обе страны подписали меморандум в качестве первого шага к заключению соглашения о расширении экономического сотрудничества, в том числе путем разработки полезных ископаемых в Украине, которое оказалось труднодостижимым.

Президент США Дональд Трамп продвигал сделку с начала своего второго срока в январе. Обе стороны были готовы в феврале подписать соглашение о природных ресурсах, но оно было отложено - и с тех пор пересмотрено - после того, как встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете превратилась в перепалку.

На прошлой неделе Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения в четверг.

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