Соглашение о полезных ископаемых: нардеп опубликовал полный текст меморандума Украины и США

Документ предусматривает, что на следующей неделе украинский премьер полетит в США для завершения технических обсуждений и согласования даты подписания соглашения.

Украина и США подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Полный текст документа опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, этот меморандум является "чистой декларация о намерениях в будущем". Важен в нем лишь один абзац.

В тексте меморандума отмечается, что США:

Видео дня

оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину;

хотят инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину;

стремятся достичь длительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

признают вклад, который Украина сделала для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

намерены вместе с Украиной создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне 11-12 апреля, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с ее обязательствами в рамках процесса вступления в ЕС или обязательствами перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами.

Следовательно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с министром финансов США Бессентом. Предполагается, что тогда же завершат технические обсуждения условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля для скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления", - говорится в документе.

Соглашение о полезных ископаемых

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано уже на следующей неделе.

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг. В следующий четверг (24 апреля, - УНИАН), в ближайшее время. У нас есть соглашение об этом", - сказал он.

Накануне спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что Украина и Соединенные Штаты Америки приближаются к заключению соглашения о полезных ископаемых. По его словам, переговоры, которые состоялись в Вашингтоне на прошлой неделе, прошли "конструктивно и позитивно".

Вас также могут заинтересовать новости: