Сейчас ведется работа на уровне юридических команд.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что юридические команды от Украины и США продолжают работать над будущим соглашением об экономическом партнерстве. Однако его еще должен будет рассматривать украинский парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге. По его словам, украинская и американская команды во время подготовки к подписанию соглашения продемонстрировали позитив.

"И были конструктивные, такие длинные разговоры – днем, ночью у наших команд. Вице-премьер подписала меморандум с секретарем (подпись поставили Юлия Свириденко и Скотт Бессент, – УНИАН). И это показать – что мы готовы, когда это победа для обеих стран. Я считаю, что меморандум положительный для обеих стран. Это первый шаг. Второй шаг – соглашение, которое должно быть ратифицировано в парламенте. Там работают юристы. Юристы – обе американские компании. Правда, по разные стороны. Я сразу говорил, мы возьмем американскую сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом для того, чтобы потом нас ни в чем не обвинили", – подчеркнул Зеленский.

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Он сказал, что обе команды юристов работают под украинским и американским надзором.

Соглашение о полезных ископаемых с США

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который является шагом на пути к взаимовыгодному соглашению об экономическом партнерстве.

Сейчас готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, которая была подписантом меморандума, соглашение откроет возможности для привлечения "значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов".

По ее словам, впереди – финализация текста соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами.

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