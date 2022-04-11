На доступных следствию обломках обнаружили следы взрывчатки.

Следователи в Польше назвали основную причину Смоленской авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский. К трагедии причастна Российская Федерация.

Об этом пишет Spidersweb.pl

Глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил, что следователи установили точное место и время взрыва.

"Главным и безоговорочным доказательством российского вмешательства стал взрыв в левом крыле", - заявил Мацеревич.

Отмечается, что на 190 элементах самолета Ту-154М обнаружили следы взрывчатки. Кроме того, в местности, где произошла катастрофа не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы быт угрозой для самолетов.

Также наличие тротила, гексогена, нитроглицерина на 89 из 238 исследованных образцов подтвердили в Британии. При этом, некоторые следы взрывчатки находятся в местах, которые недоступны пассажирам или экипажу.

По словам Мацеревича выявлено избыточное количество алюминия в отношении кремния, что подтверждает термобарический взрыв оксида этилена при наличии алюминия. Остатки этих материалов также нашли на фрагментах тел.

В свою очередь Российская Федерация всячески препятствовала расследованию, затрудняла доступ к фрагментам самолета, технической документации и всем переговорам пилотов. До сих пор Польше не передали оригинал записи регистраторов полета, части деталей самолета и документы с военного аэродрома "Смоленск-Северный".

В связи с новыми выводами предварительное расследование катастрофы от 2011 года признали недействительным. Документ подписал Ежи Миллер. В тексте говорилось, что самолет разбился из-за контролируемого сближения с землей. В свою очередь Мацеревич считает, что отчет сделали на основе фальшивых материалов и политического давления.

Смоленская катастрофа - что известно

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

По данным технического отчета расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе. При это указано, что всего было два взрыва. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита.

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