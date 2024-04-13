Шольц в будущем не исключает диалога с Владимиром Путиным, когда "Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Украине "не будет короткой", и Западу придется еще долго вооружать нашу страну.

"Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что это не будет короткая война. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы", - сказал он в интервью TAZ.

В то же время Шольц, отвечая на вопрос, когда может закончится война в Украине, сказал, что "на данный момент никто не может ответить на этот вопрос", при этом подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо". На вопрос, какова стратегия победы Украины, канцлер ответил - "помешать Путину выиграть эту войну".

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Комментируя возможность диалога с Владимиром Путиным, Шольц сказал, что в последний раз говорил с ним по телефону в декабре 2022 года, при этом не исключил диалога с Путиным в будущем, "когда придет время".

"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Российская война в настоящее время говорит против этого. В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", - отметил Шольц.

Он уточнил, что такой разговор может состояться, "когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".

Германия и война в Украине

Недавно Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. ВСУ в частности получили машины для разминирования, беспилотники, винтовки и 6 тысяч снарядов 155-мм калибра.

В то же время BILD писал, что военная помощь Германии для Украины оказалась намного меньше, чем утверждают власти ФРГ. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение бундесвера.

А недавно в стране разразился скандал, когда 30 немецких депутатов обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине.

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