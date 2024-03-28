Германия обновила список военной помощи, которую они уже предоставили Украине. Украинская армия получила беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.
Так, согласно обновленному списку, Украине уже передали:
- 5 ремонтно-эвакуационных машин All Terrain Tracked Carrier Warthog;
- 9 вездеходов Warthog;
- боеприпасы для LEOPARD 2 A6;
- 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- 14 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 5 датчиков и глушилок беспилотников;
- 180 полевых комплектов RF 360;
- 6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 2 мостоукладочных танков BEAVER с запасными частями;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;
- бронированную инженерную машину DACHS;
- 6 автоцистерн Zetros;
- 2056 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90 Matador;
- 24 000 патронов калибра 40 мм;
- 70 гранатометов GMG.
Также в список вошли 9 саперных плугов, спутниковая система наблюдения, 328 инфракрасных камер, 3 автомобиля охраны границы, 3000 маскировочных сеток, 2 000 пончо и 2 аварийных электрогенератора.
В списке запланированных поставок есть 20 боевых машин пехоты MARDER, гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog, ракеты PATRIOT и 70 инфракрасных камер наблюдения.
Помощь от Германии: последние новости
Заявляется, что Германия уже потратила на военную помощь Украине около 5 миллиардов евро (в 2023 году) и 1,6 миллиарда евро (в 2022 году). Еще 2,9 миллиарда евро выделили на поставки в период с 2025 по 2028 год. Также в Германии прошли военную подготовку более 10 тысяч украинских солдат.
Вчера глава ситуационного центра Украины при минобороны Германии Кристиан Фройдинг объявил, что в ближайшее время Украина получит от ФРГ 10 тысяч артиллерийских боеприпасов.