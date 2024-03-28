Также они раскрыли, что планируют передать в будущем.

Германия обновила список военной помощи, которую они уже предоставили Украине. Украинская армия получила беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.

Так, согласно обновленному списку, Украине уже передали:

5 ремонтно-эвакуационных машин All Terrain Tracked Carrier Warthog;

9 вездеходов Warthog;

боеприпасы для LEOPARD 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

5 датчиков и глушилок беспилотников;

180 полевых комплектов RF 360;

6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;

2 мостоукладочных танков BEAVER с запасными частями;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;

бронированную инженерную машину DACHS;

6 автоцистерн Zetros;

2056 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90 Matador;

24 000 патронов калибра 40 мм;

70 гранатометов GMG.

Также в список вошли 9 саперных плугов, спутниковая система наблюдения, 328 инфракрасных камер, 3 автомобиля охраны границы, 3000 маскировочных сеток, 2 000 пончо и 2 аварийных электрогенератора.

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В списке запланированных поставок есть 20 боевых машин пехоты MARDER, гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog, ракеты PATRIOT и 70 инфракрасных камер наблюдения.

Помощь от Германии: последние новости

Заявляется, что Германия уже потратила на военную помощь Украине около 5 миллиардов евро (в 2023 году) и 1,6 миллиарда евро (в 2022 году). Еще 2,9 миллиарда евро выделили на поставки в период с 2025 по 2028 год. Также в Германии прошли военную подготовку более 10 тысяч украинских солдат.

Вчера глава ситуационного центра Украины при минобороны Германии Кристиан Фройдинг объявил, что в ближайшее время Украина получит от ФРГ 10 тысяч артиллерийских боеприпасов.

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