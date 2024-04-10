Хотя они осудили нападение РФ, в письме нет ни одного упоминания о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

В Германии 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине.

Как сообщает Spiegel, в письме политики призвали канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия".

Они обеспокоены дальнейшей эскалацией войны и считают, что ФРГ должна "сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами".

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В одном из предложений нападение РФ на Украину осуждается "самым решительным образом", но дальше в тексте нет никаких подробностей. Также там нет ни одного упоминания о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Письмо подписали 32 человека. Среди них нет ни одного представителя Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, СДПГ, Левой партии, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом. Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.

Парламентская партия СДПГ дистанцировалась от письма. Там заявили, что не могут поддержать "одностороннее заявление, которое не называет агрессора и не упоминает необходимость надлежащей обороны Украины". Несмотря на это двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.

В ответ на запрос Spiegel депутат районного совета Вольфганг Зайфрид заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку его оттолкнул способ, которым его парламентская группа дистанцировалась. В то же время лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.

"Вы не подписываете письма с правыми экстремистами", - сказал он.

Война в Украине - помощь Германии

Недавно Германия обновила список военной помощи, которую они уже предоставили Украине. Украинская армия получила беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.

BILD писал, что военная помощь Германии для Украины оказалась намного меньше, чем утверждают власти ФРГ. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение бундесвера.

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