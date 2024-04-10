С начала полномасштабного вторжения РФ Берлин предоставил Украине оружие на 5,2 млрд евро.

Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что помощь состоит из двух направлений:

финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов;

средства, обеспечиваемые из поставок Федеральных вооруженных сил.

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В новый пакет помощи Украине от Германии, в частности, вошли:

гусеничный вездеход Warthog (командная машина);

2 машины разминирования WISENT 1;

6 тысяч снарядов калибра 155 мм;

16 разведывательных БпЛА Vector;

30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun;

30 комплектов средств противодействия БпЛА;

11 мобильных систем разминирования;

3 минных трала;

70 инфракрасных камер;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556;

120 винтовок Haenel CR308;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338;

миллион патронов для стрелкового оружия;

5 тысяч детонаторов.

В федеральном правительстве напоминают, что военная помощь на сумму около 28 миллиардов евро уже была предоставлена Германией или предназначена для поддержки Украины в течение следующих нескольких лет. Так, только на 2024 год запланировано выделение помощи на сумму около 7,1 миллиарда евро.

"С начала российско-захватнической войны 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине материалы на сумму около 5,2 млрд евро из поставок Федеральных вооруженных сил. Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии. Эти расходы на обучение на сегодня составляют около 282 миллионов евро. Дальнейшие расходы, которые мы не будем называть, были выделены на лечение раненых украинских военных", - говорится в сообщении.

Помощь Германии Украине - последние новости

Военная помощь Германии для Украины оказалась гораздо меньшей, чем утверждают власти ФРГ. Об этом говорится в материале BILD.

В частности, журналистам стало известно, что 3,4 млрд евро из этой суммы могут быть возвращены из средств ЕС. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам, а также на перевооружение Бундесвера.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия передала Украине большой пакет помощи. В частности, ВСУ получили беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

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