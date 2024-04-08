Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдёт другим странам и на перевооружение бундесвера.

Правительство Германии заявляет, что предоставило Украине военную помощь на 28 млрд евро. Депутат Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс направил властям запрос с требованием объяснить эти цифры.

Как пишет издание BILD, выяснилось, что 3,4 млрд евро из этой суммы могут быть возвращены из средств ЕС. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдёт другим странам и на перевооружение бундесвера. Парламентарий оценивает эту разницу ещё в 2,6 млрд евро. С учётом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд. Это на 23% меньше, чем уверяют власти.

Гэдехенс настаивает, что и эти цифры преувеличены. Сюда входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года. Неясно, что произойдёт с этими деньгами к тому времени. Депутат считает, что в реальности Киеву пока переданы лишь 10,2 млрд евро от Берлина.

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"Канцлер создаёт впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле, мы ещё не выделили даже половину этой суммы. Канцлер в первую очередь озабочен повышением собственного авторитета. И, к сожалению, слишком мало - Украиной", - заявил Гэдехенс.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке называет ситуацию "креативом при бухгалтерском учёте" и "наколдованными миллиардами".

Помощь Украине от Германии

Недавно Германия обновила список военной помощи, которую они уже предоставили Украине. Украинская армия получила беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.

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