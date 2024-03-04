Глава МИД Венгрии заявил, что якобы не соблюдены предварительные условия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможные переговоры венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат заявил, что в ближайшее время такая встреча не состоится.

Он считает, что предпосылки для такой встречи еще не готовы.

"Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", – заявил Сийярто в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

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Стоит отметить, что в конце января глава МИД Венгрии заявил, что до встречи Зеленского и Орбана "долгий путь", и что она состоится после того, как Киев выполнит условия Будапешта.

Визит Сийярто в Украину - последние новости

29 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Сийярто, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Венгерский дипломат прокомментировал разблокирование Венгрией помощи от Евросоюза Украине на сумму 50 млрд евро.

В свою очередь Кулеба заявил, что Сийярто во время встречи не сказал ничего плохо, хотя мог.

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