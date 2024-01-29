Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто избежал четкого ответа на вопрос по поводу разблокирования пакета помощи от Евросоюза Украине на сумму 50 млрд евро.

На брифинге Сийярто не стал уточнять, готова ли его страна изменить позицию по этому вопросу. Министр только подчеркнул, что вопрос разблокирования 50 млрд евро помощи не является двусторонним вопросом Венгрии и Украины.

"Мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - заявил Сийярто.

Блокирование Венгрией помощи Украине и визит Сийярто

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину. На Закарпатье он встречался, в частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Закарпатской ОВА Виктором Мыкытой.

Этот визит имеет целью подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

В декабре 2023 года Орбан на саммите Евросоюза наложил вето на помощь Украине на сумму 50 млрд евро. На саммите 1 февраля этот вопрос снова должен рассматриваться и лидеры ЕС попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.

Чиновники ЕС возлагают большие надежды на визит Сийярто в Украину, поскольку это, вероятно, поможет разблокировать выделение помощи Киеву.

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